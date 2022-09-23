Катя Осадчая обратила внимание на то, что на границах россии с Грузией, Монголией и Казахстаном очевидцы фиксируют большие очереди авто с желающими покинуть страну на фоне объявления частичной мобилизации.

Как сообщает Politeka.net, украинская ведущая Катя Осадчая, комментируя акции протеста в россии против частичной мобилизации россиян, назвала их участников жалким хламом. Знаменитость подчеркнула, что россияне заняли достаточно лицемерную позицию, потому что не протестует против войны, а только против мобилизации.

Кроме того, она обратила внимание на очереди из машин на границах и жестко прошлась по убегающих россиян.

Телеведущая напомнила, что люди в россии кричат "жизнь нашим детям". Это и возмутило ее, ведь оккупанты уже семь месяцев убивают украинцев, но это не волновало россиян и не волнует.

"То есть раньше протестовать не было против чего? Фу… Противно. Низко. Не народ, а хлам. Та жалкая молодежь кричала "путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел на протест, а тем, кто это придумал? Кто-то в той стране имеет ум? Какое-то сплошное дно. И без вариантов - будут усиливать производство больших пластиковых пакетов. То и заслуживают", – жестко написала Катя Осадчая.

Кроме того, ведущая обратила внимание на то, что на границах россии с Грузией, Монголией и Казахстаном очевидцы фиксируют большие очереди авто с желающими покинуть страну на фоне объявления частичной мобилизации. Многих украинцев это расмешило.

"Очередной раунд дна из россии. То есть войну останавливать не нужно, нужно спасать свою жопу. На одном из европейских каналов очередь из машин с российскими мужчинами, сравнили с очередями из украинских машин с детьми и женщнинами в феврале. Повторю снова: не нация, а хлам", - отметила Катя Осадчая.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.