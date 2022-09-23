Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - відомий український бізнесмен зі Львова, який вирішив спробувати сили на шоу "Холостяк". Шоу було знято давно і планувався реліз навесні, але через війну всі плани змінилися. А недавно стало відомо, що вже 30 вересня вийде новий сезон "Холостяка". І Топольський почав активно підігрівати інтерес до шоу, постійно поділяючись новими фото та відео в Інстаграм.
А цього разу зірка опублікувала промо, де розповіла про свої плани.
"З усіх речей, які я можу зробити на цій Землі, я просто хочу побудувати міст між тобою та мною", - написано було у відео.
"Холостяк", - лаконічно зазначив Топольський у публікації під роликом.
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Фанати поставили сотні лайків, включаючи Григорія Решетника, та написали коментарі:
"А я хочу збудувати стіну між українцями та москалями", "Ну давай".
Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський вразив українок у сорочці, ефектні кадри
А ще Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський наважився зробити перше тату та показав результат .
Також Politeka писала, що новий "Холостяк" Топольський напередодні прем'єри зненацька звернувся до українців .