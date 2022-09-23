Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен из Львова, который решил попробовать силы на шоу "Холостяк". Шоу было отснято давно и планировался релиз весной, но из-за войны все планы изменились. А недавно стало известно, что уже 30 сентября выйдет новый сезон "Холостяка". И Топольский начал активно подогревать интерес к шоу, постоянно делясь новыми фото и видео в Инстаграм.
А в этот раз звезда опубликовал промо, где рассказал о своих планах.
"Со всех вещей, которые я могу сделать на этой Земле я просто хочу построить мост между тобой и мной", - написано было в видео.
"Холостяк", - лаконично отметил Топольский в публикации под роликом.
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Фанаты поставили сотни лайков, включая Григория Решетника, и написали комментарии:
"А я хочу построить стену между украинцами и москалями", "Ну давай".
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