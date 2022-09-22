Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен из Львова, который решил стать новым "Холостяком" в 12-м сезоне шоу. Проект давно уже отсняли и должны были показать еще весной, но из-за войны все планы пришлось перенести. И недавно стало известно, что шоу покажут с 30 сентября, после чего Топольский начал активно подогревать интерес к проекту в своем блоге Инстаграм. А в этот раз Александр показал эффектные кадры, где позировал в рубашке.

"Огонь", - написала одна из фанаток в комментариях к видео.

Сообщалось, что Топольский похвастался роскошным подкачанным телом.

"Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, поставить себе цель и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьешься успеха", - написал звезда и поделился фотографией топлес.

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