Співак Олександр Положинський також поділився новим фото з полігону у повному військовому обмундируванні та закликав українців підтримувати нашу єдність.

Як повідомляє Politeka.net, співак, лідер групи "Тартак" Олександр Положинський служить у лавах ЗСУ. Він вирішив розповісти шанувальникам, як навчаються військовослужбовці у лавах ЗСУ. У своєму Instagram виконавець поділився, з якими труднощами стикаються наші захисники.

"Вчора майже весь день у полі, з них години дві пролежали "на позиціях" під дощем. Це ми в тилу, на навчаннях - нам легко. А як там справляються наші люди на фронті під дощем безперервно? Думаю, це важко - і морально" , і фізично. А вони не розкисають – чим викликають щире захоплення", - розповів Олександр Положинський .

Співак також поділився новим фото з полігону у повному військовому обмундируванні та закликав українців підтримувати нашу єдність та не забувати допомагати, чим тільки можна.

"Спробував зробити позитивне фото - не знаю, чи вдалося. Мені здається, що так, але не впевнений. Новини, події, отримана інформація породжують безліч різноманітних емоцій - від максимально позитивних до сумних і тривожних. Знаю, що ми переможемо. Давайте тільки зберігати єдність, взаємопідтримку та віру у ЗСУ. І не забувайте дякувати тим, хто нас підтримує", - додав Олександр Положинський .

Нагадаємо, що Положинський розповів про страх, який постійно відчуває на фронті.

Як повідомляла Politeka, Положинський знайшов винних у конфлікті на Донбасі.

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