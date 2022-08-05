Український співак, колишній лідер гурту "Тартак", а тепер і боєць ЗСУ Олександр Положинський розповів, що на війні найстрашніше бачити, як помирають побратими, коли вони зазнають поранень і від твоєї допомоги залежить їхнє життя. Про це він сказав в ефірі "Несокрушимой страны" ("Незламної країни") з Ганною Мірошниченком на "5 каналі".
Він наголосив, що бачити смерть товаришів дуже важко.
"Звичайно, мені найстрашніше бачити вже не живими тих людей, з якими ти щойно спілкувався, з якими ти потоваришував за короткий час, з якими ви вже пройшли якісь випробування", - зізнався Сашко Положинський.
Він додав, що це не єдиний страх, який він відчуває. До того ж, йому страшно бачити поранених побратимів, як і надавати їм допомогу на фронті. І на це є кілька причин.
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"Страшно, коли твої побратими отримують поранення і потрібно їм допомагати, потрібно докласти максимум зусиль, щоб ці люди вижили - тут дуже багато факторів відіграють роль, і безпосередньо людина, яка отримала поранення, і тих, хто надає допомогу, і тих, хто допомагає з евакуацією", – розповідає військовослужбовець.
Нагадаємо, що TARTAK оголосила про своє закриття - група два роки намагалася триматися на плаву після відходу фронтмена Сашка Положинського.
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