На фронті важливо розмовляти виключно українською. Про це в ефірі "Незламної країни" ("Незламної країни") з Ганною Мірошниченком на "5 каналі" розповів музикант і військовослужбовець ЗСУ Сашко Положинський .
Сашко Положинський згадав ситуацію, коли він з іншими військовими мало не вбили товариша по службі, якого в темряві прийняли за ворога через російську мову.
"Коли в нас велися активні обстріли і були поранені, ми сидимо все на своїй посаді, ззаду хтось підходить і звертається до нас російською мовою. Ми в темряві не впізнаємо цю людину і ми реально були готові почати стріляти, якби в певну момент ми не зрозуміли, хто це. Це була стресова ситуація, людина у стресовій ситуації автоматично перейшла тією мовою, якою їй легше розмовляти. Ми могли її вбити", – розповів музикант-військовий.
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Сашко Положинський пояснив, що багато на фронті залежить від обставин.
"Була така ситуація, що поряд розташовані були два окопа, відстань між ними буквально пару метрів і після прильоту в одному окопі всі загинули, а в іншому всі вижили без жодних пошкоджень. Це такий випадок, який ти не прорахуєш, не передбачиш ніяк", – наголошує Положинський.
Нагадаємо, що TARTAK оголосила про своє закриття - група два роки намагалася триматися на плаву після відходу фронтмена Сашка Положинського.
Як повідомляла Politeka, Положинський знайшов винних у конфлікті на Донбасі.
Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.