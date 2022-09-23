Певец Александр Положинский также поделился новым фото с полигона в полном военном обмундировании и призвал украинцев поддерживать наше единство.

Как сообщает Politeka.net, певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский служит в рядах ВСУ. Он решил рассказать поклонникам, как учатся военнослужащие в рядах ВСУ. В своем Instagram исполнитель поделился, с какими трудностями сталкиваются наши защитники.

"Вчера почти весь день в поле, из них часа два пролежали "на позициях" под дождем. Это мы в тылу, на учениях — нам легко. А как там справляются наши люди на фронте под дождем непрерывно? Думаю, это тяжело — и морально, и физически. А они не раскисают – чем вызывают искренний восторг", — рассказал Александр Положинский.

Певец также поделился новым фото с полигона в полном военном обмундировании и призвал украинцев поддерживать наше единство и не забывать помогать, чем только можно.

"Попробовал сделать положительное фото — не знаю, удалось ли. Мне кажется, что да, но не уверен. Новости, события, полученная информация порождают множество разнообразных эмоций — от максимально положительных до грустных и тревожных. Знаю, что мы победим. Давайте только сохранять единство, взаимоподдержку и веру в ВСУ. И не забывайте благодарить тех, кто нас поддерживает", - добавил Александр Положинский.

Напомним, что Положинский рассказал о страхе, который постоянно испытывает на фронте.

Как сообщала Politeka, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.

Также Politeka писала, что Положинский пояснил, почему украинский язык так важен на фронте.