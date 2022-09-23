Актриса Ганна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95", показала себе та розповіла про біду, яка сталася з її родиною.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Зіркова пара виховує двох синів - Гліба та Микиту, якого народила 2020 року. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу знаменитість поділилася сторіс, де розповіла про біду.

"Це зовсім не смішно. У Микити 39.2. У мами – корона. У Гліба – кашель, у мене болить горло", – написала Ганна.

"Мені здається, це вже зовсім не смішно. Я вчора зникла з контенту, тому що у Микити було 39.2 температура. Мама - страшний головний біль і ми зробили їй тест, що в минулій сторіс. Це я не вагітна, це у мами корона. І я просто вже не розумію, що це таке. Влітку я займалася спортом, правильне харчування, біг – ламаю ногу, милиці", – поскаржилася Саліванчук.

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