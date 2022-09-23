Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95", показала себя и рассказала о беде, которая произошла с ее семьей.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Звездная пара воспитывает двоих сыновей - Глеба и Никиту, которого родила в 2020 году. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз знаменитость поделилась сторис, где рассказала о беде.

"Это совсем не смешно. У Никиты 39.2. У мамы - корона. У Глеба - кашель, у меня болит горло", - написала Анна.

"Мне кажется, это уже совсем не смешно. Я вчера пропала из контента, потому как у Никиты было 39.2 температура. Мама - страшные головные боли и мы сделали ей тест, что в прошлой сторис. Это я не беременна, это у мамы корона. И я просто уже не понимаю, что это такое. Летом я занималась спортом, правильное питание, бег - ломаю ногу, костыли", - пожаловалась Саливанчук.

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