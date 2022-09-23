Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о своей жизнью и делится замечаниями. Также Анна рассказывает о том, что происходит в ее жизни и отвечает на интересные вопросы.

Анна также решила ответить, что действительно обожает зиму и в этот период балуется активным отдыхом с близкими, сопроводив ответ ярким кадром. Также артистка ответила на вопросы о питании: сдерживается ли она, когда вокруг много вредных вкусностей, а надо быть в форме:

«Тяжело, но я сдерживаю себя!» - подмечает Саливанчук. Что касается семьи, Анна рассказала, что они всегда рядом, но светиться на фото сейчас не планируют.

Рассказала Анна и о жизни в селе: «Часто! И картошку сажала, собирала. И козу, и корову доила!».

Также артистка привлекла внимание милыми утренними кадрами с детьми.

«Сегодня утро у меня начинается не со спорта. Да, было четыре дня подряд со спортом. А вот Никита на фоне шумит. В этот раз иначе утро начинается. Спорт снова с утра – это уже немножко перебор был бы, крепатура уже такая, что я едва хожу. Сегодня будут только горячие тренировки мои и сейчас будем с Никитосом убирать!» - рассказала Анна под новыми кадрами.

Отметим, Саливанчук ранее призналась, что хочет скинуть лишние килограммы и ради этого ходит не только тренироваться, но еще и на «огненный» массаж.

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" покорила фигурой в наряде с внушительным декольте.

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