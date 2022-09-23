Подружка Макса Барських Міша Романова показала, як виглядала у дитинстві, поділившись рідкісним фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра". Зірка дуже потоваришувала з іншим артистом – Максом Барським. Зіркова пара навіть записувала спільні пісні та відпочивала разом, що наштовхнуло фанатів на думку про роман. Ще більше чуток ходить про сина Романової, адже вона не каже імені батька, а хлопчик підозріло схожий на Макса. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Романова вирішила показати, як виглядала у глибокому дитинстві.

"Знаходжу архіви. 1993 рік", - написала зірка під фото, де їй лише кілька років.

Також зірка показала, як виглядали мати з батьком у 84-му році у Херсоні.

"Тато та мама. Херсон 1984 рік", - написала зірка.

Варто зазначити, що цими днями у Романової загинув батько. Зірка пообіцяла йому, що обов'язково забере його.

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