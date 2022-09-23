Подружка Макса Барских Миша Романова показала, как выглядела в детстве, поделившись редким фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра". Звезда очень подружилась с другим артистом - Максом Барских. Звездная пара даже записывала совместные песни и отдыхала вместе, что натолкнуло фанатов на мысль о романе. Еще больше слухов ходит о сыне Романовой, ведь она не говорит имя отца, а мальчик подозрительно похож на Макса. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Романова решила показать, как выглядела в глубоком детстве.

"Нахожу архивы. 1993 год", - написала звезда под фото, где ей всего пару годиков.

Также звезда показала, как выглядели мать с отцом в 84-м году в Херсоне.

"Папа и мама. Херсон 1984 год", - написала звезда.

Стоит отметить, что на днях у Романовой погиб отец. Звезда пообещала ему, что обязательно его заберет.

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