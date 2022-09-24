53-річна Дженніфер Лопес після весілля з Беном Аффлеком часто влаштовує з чоловіком публічні прогулянки та відкрито хвалиться образами. Понад те, вона почувається цілком упевнено і недорогих образах без строкатих прикрас.

Шанувальники з цієї нагоди активно показують останні виходи у світ зірки та найкращі її вбрання. Акценти на стрункій фігурі та сяючій особі без зморшок завжди залишаються незмінними, адже Дженніфер намагається таким чином довести ефективність своєї косметики.

З того часу, як Лопес почала продавати свою косметику для догляду за обличчям і тілом, вона намагається показувати, що недаремно є обличчям бренду і її методики працюють і навіть можуть омолодити.

Все частіше Лопес можна помітити на прогулянках і з дітьми та у нових образах. Учора Лопес ходила зі старшою дочкою Аффлека і засвітила зачіску без перуки. А цього разу Дженніфер привернула увагу все ще літнім чином у зеленій сукні з цікавими вирізами.

Масивні босоніжки на платформі, сережки-кільця та проста сумочка надали Лопесу більш розслабленого та розкутого вигляду. Примітно, що виконавиця виглядає значно молодшою ​​за свої роки.

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