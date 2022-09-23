Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком. Учасниці вдалося дійти до фіналу, але там головний герой обрав іншу дівчину – Ганну Богдан, з якою нещодавно встиг уже й розійтися. А Юлія стала доволі успішною блогеркою, за якою зараз стежать сотні тисяч українців. І нещодавно Бельченко зізналася, що полягає у стосунках. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Юлія похвалилася фігуру, одягнувши міні-сукню. Зірка стояла перед дзеркалом, вихваляючись почуттям стилю.

"Ось так вони виглядають на ніжці. Пам-пам-пам", - сказала Юлія, показуючи нові чоботи.

"Повернула одне, взяла інше", - написала зірка у сторіс.

Повідомлялося, що Юлія поділилася своїми думками.

"Читала я коментарі під моїм останнім Reels та замислилася…

Я думаю винна казка про Попелюшку: дуже часто жінки чекають на прекрасного принца, який врятує і зробить їх щасливими.

Я теж колись чекала, але це шлях нікуди… зараз скажу банальні речі, але неможливо заповнити порожнечу всередині іншою людиною. Спочатку потрібно виростити кохання в собі. Пожити у цьому стані та зрозуміти, що ви не половинка, а цілісна особистість”, - написала Юлія.

Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" з рожевим гарматою збентежила виглядом .

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