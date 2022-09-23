Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось дойти до финала, но там главный герой выбрал другую девушку - Анну Богдан, с которой не так давно успел уже и разойтись. А Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой сейчас следят сотни тысяч украинцев. И недавно Бельченко призналась, что состоит в отношениях. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно делится многим интересным.

А в этот раз Юлия похвасталась фигуру, надев мини-платье. Звезда стояла перед зеркалом, хвастаясь чувством стиля.

"Вот так они выглядят на ножке. Пам-пам-пам", - сказала Юлия, показывая новые сапоги.

"Вернула одно, взяла другое", - написала звезда в сторис.

Сообщалось, что Юлия поделилась своими мыслями.

"Читала я комментарии под моим последним Reels и задумалась…

Я думаю виновата сказка о Золушке: очень часто женщины ждут прекрасного принца, который спасет и сделает их счастливыми.

Я тоже когда-то ждала, но это путь в никуда… сейчас скажу банальные вещи, но невозможно заполнить пустоту внутри другим человеком. Сначала нужно взрастить любовь внутри себя. Пожить в этом состоянии и понять, что вы не половинка, а целостная личность", - написала Юлия.

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