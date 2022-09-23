"Холостячка" Злата Огневич показала, як проводить час у відпустці, похвалявшись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки "Євробаченню", де посіла третє місце, а після цього перемогла на шоу "Маска", сховавшись під маскою "Сонця". А після цього зірка наважилася піти на шоу "Холостячка", де обрала переможцем проекту бізнесмена Андрія Задворного. Але він покинув співачку відразу ж після зйомок, як стало відомо з пост-шоу. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата поділилася кадрами із відпочинку.

"Для відпустки я обрала острів Кріт, Греція", - написала зірка.

"Друзі, привіт. Значить, щоб трохи перейти я поїхала у відпустку до Греції на острів Кріт. Я навіть не могла собі уявити, що буде настільки все класно. Дивно, я зараз поїхала в старе місто, яке називається Ханья, ось ви бачите ці мальовничі вулички...", - сказала Огневич, вихваляючись відпочинком.

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