"Холостячка" Злата Огневич показала, как проводит время в отпуске, похваставшись новыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря "Евровидению", где заняла третье место, а после этого победила на шоу "Маска", спрятавшись под маской "Солнца". А после этого звезда решилась пойти на шоу "Холостячка", где выбрала победителем проекта бизнесмена Андрея Задворного. Но он бросил певицу сразу же после съемок, как стало известно по пост-шоу. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата поделилась кадрами с отдыха.

"Для отпуска я выбрала остров Крит, Греция", - написала звезда.

"Друзья, привет. Значит, чтобы немного переключиться я поехала в отпуск в Грецию на остров Крит. Я даже не могла себе представить, что будет настолько все классно. Удивительно, я сейчас поехала в старый город, которое называется Ханья, вот вы видите эти живописные улочки...", - сказала Огневич, хвастаясь отдыхом.

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