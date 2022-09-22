Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему участию на "Евровидении", где заняла третье место. А после этого Злата решила пойти на шоу "Маска", где в образе Солнца ей удалось победить на проекте. Уже в прошлом году Злата пошла на шоу "Холостячка", где стала главной героиней. На проекте певица выбрала победителем предпринимателя Андрея Задворного, но он ее бросил сразу же после проекта. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз певица решила поболтать с фанатами.

"Задавайте мне вопросы", - написала Огневич на английском языке.

"Можешь, пожалуйста, показать свое последнее тату на руке", - спросил фанат.

"Пока имею 2 тату. Хочу больше", - написала Огневич в ответе.

Также звезда опубликовала фотографии тату на внутренней стороне руки. Как можно увидеть, звезда набила себе солнце.

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