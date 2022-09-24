Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український співак, який став переможцем спочатку "Голос. Діти", а після цього "Голос країни". Знаменитість нещодавно одружився на красуні Іванні, яка старша за нього на кілька років. У пари вже народився первісток - дочка Єлизавета. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться кадрами зі свого життя.

А цього разу Іванна поділилася фотографією, де була зовсім маленькою із братом.

"Брат", - написала над хлопчиком дружина Сасанчина.

"Я", - написала над маленькою дівчинкою.

"З днем ​​народження", - написала Іванна, вітаючи свого брата.

А до цього блогерка опублікувала фотографію своєї доньки під час прогулянки та розповіла про свої переваги у погоді.

"Я вже так сумую за теплими, сонячними днями. Зима вже зовсім скоро, одна думка про холод, і в мене мороз по шкірі. Я дуже не люблю холоду, бо замерз я, ще та!", - написала дружина зірки.

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