Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который стал победителем сначала "Голос. Діти", а после этого "Голос країни". Знаменитость не так давно женился на красотке Иванне, которая старше него на несколько лет. У пары уже родился первенец - дочь Елизавета. Иванна, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится кадрами из своей жизни.

А в этот раз Иванна поделилась фотографией, где была совсем маленькой с братом.

"Брат", - написала над мальчиком жена Сасанчина.

"Я", - написала над маленькой девочкой.

"С днем рождения", - написала Иванна, поздравляя своего брата.

А до этого блогерка опубликовала фотографию своей дочери во время прогулки и рассказала о своих предпочтениях в погоде.

"Я уже так скучаю по теплым, солнечным дням. Зима уже совсем скоро, одна мысль о холоде, и у меня мороз по коже. Я очень не люблю холод, потому что замерз я, еще та!", - написала жена звезды.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина растрогала кадрами с малышкой, которая нуждается в операции

А еще Politeka сообщала, что жена победителя "Голосу країни" Сасанчина честно рассказала об абьюзе в семье

Также Politeka писала, что жена победителя "Голоса країни" Сасанчина честно ответила, беременна ли во второй раз



