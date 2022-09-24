Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. А нещодавно стало відомо, що зірка розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, після чого пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна. Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу співачка показала відео, де була у суворому костюмі та танцювала під свою пісню "Охололо".
Фанати відразу почали ставити тисячі лайків і написати коментарі:
"Я втратила сенс слова "охололо", "А мені дуже подобається. Надя будь-якою мовою робить неймовірну музику", "Не можу дивитися на тебе", "Яка вона прекрасна", "Може це неправильно так", "Перша і не остання", "Сенс пісні?", "Хлопець круто виконує", " То про Дантеса", "Червона помада просто вау", "Ця пісня одна з коханих з альбому", "Напевно скромна", "Схожий кліп був у ASSAMUELL", "після завершення гурту "Час і Скло", що позитив, що Надя почали випускати якусь фігню", "руху Майкла Джексона, звичайно".
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Нагадаємо, Дорофєєва придумала, чим ще здивувати та надихнути українців
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва у чоловічому костюмі та з червоною помадою збентежила українців .
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала цілу серію своїх архівних фото та вразила українців .