Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. А недавно стало известно, что звезда развелась со своим мужем Владимиром Дантесом, после чего ушла к другу семьи - Мише Кацурину. Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз певица показала видео, где была в строгом костюме и танцевала под свою песню "Охололо".

Фанаты сразу же начали ставить тысячи лайков и написать комментарии:

"Я потеряла смысл слова "охололо", "А мне очень нравится. Надя на любом языке делает невероятную музыку", "Не могу смотреть на тебя", "Какая она прекрасная", "Может это неправильно так", "Первая и не последняя", "Смысл песни?", "Парень круто исполняет", "То про Дантеса", "Красная помада просто вау", "Эта песня одна из любимых из альбома", "Наверное скромная", "Похожий клип был у ASSAMUELL", "после завершения группы "Время и Стекло", что позитив, что Надя начали выпускать какую-то фигню", “движения Майкла Джексона, конечно”.

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