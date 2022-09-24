Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість має трьох дітей - 19-річну Машу, яка в 15 років з'їхала від батьків, а також шестирічні двійнята Іван і Катя. Маша виросла справжньою красунею і обожнює танці. Не забуває старша дочка Кравець та про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим, а цього разу Маша вирішила показати результат фотосесії, яку вона влаштувала з Мартою Адамчук. Серед ефектних кадрів було й фото, де дочка Кравець прийняла сорочку, додаючи спокусливості.

"Частина перша:)", - написала Маша.

Адамчук одразу ж прокоментувала фотографії: "Машуля, ти = розкішна".

Дочка Потапа Наташа Горова теж не змогла пройти повз і написала коментар: "Вау, вау, вау, вау".

Фанати поставили сотні лайків і засипали доньку Кравець компліментами:

"Вау, прекрасна", "Дуже красиво", "М'ясо", "Ну ти знаєш", "Це підпалив", "Вся в маму", "Прямо дуже", "Млинець", "Ну нарешті".

Нагадаємо, донька Кравець із "Квартал 95" влаштувала гарячу фотосесію, розстебнувши сорочку

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