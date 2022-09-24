Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". У знаменитости есть трое детей - 19-летняя Маша, которая в 15 лет съехала от родителей, а также шестилетние двойняшки Иван и Катя. Маша выросла настоящей красоткой и обожает танцы. Не забывает старшая дочь Кравец и об Инстаграм, где делится многим интересным, а в этот раз Маша решила показать результат фотосессии, которую она устроила с Мартой Адамчук. Среди эффектных кадров было и фото, где дочь Кравец присняла рубашку, добавляя соблазнительности.

"Часть первая :)", - написала Маша.

Адамчук сразу же прокомментировала фотографии: "Машуля, ты = роскошная".

Дочь Потапа Наташа Горовая тоже не смогла пройти мимо и написала комментарий: "Вау, вау, вау, вау".

Фанаты поставили сотни лайков и также засыпали дочь Кравец комплиментами:

"Вау, прекрасная", "Очень красиво", "Мясо", "Ну ты знаешь", "Это поджег", "Вся в маму", "Прямо очень", "Блин", "Ну наконец-то".

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" устроила горячую фотосессию, расстегнув рубаху

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