Наконец обе знаменитости, которых жестко критиковали за нежелание отказываться в своих эфирах от языка страны-агрессора, прислушались к своим зрителям и начали создавать украиноязычный контент.

Но накануне Ефросинина снова нарвалась на критику, пожаловавшись на "вопли о необходимости украиноязычного контента и его большей привлекательности" и добавила, что при этом выпуски на украинском не набирают такое количество просмотров, как раньше.

На этот раз Маша решила ответить на хейт, разместив на своей странице в Instagram смешную видеонарезку, в которой собрала свои и Поляковой оговорки, а также обещание выйти в эфир в бюстгалтере.

"Люди, всем все всегда будет не так! Просто улыбнитесь, поблагодарите ВСУ за то, что имеем для этого возможность, и делайте то, что именно вы считаете нужным! Напоминаю, новый выпуск #Взрослые Девочки «о женском» уже на моем канале! И до встречи в бюстгальтерах 🤘🏻", - написала Ефросинина под видео.

Поклонники, среди которых и знаменитости, в комментариях поддержали Ефросинину и Полякову.

"Вы невероятные, девушки 😍😍", - написала тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

"Обожаю 🤗🤗🤗", - прокомментировал судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.