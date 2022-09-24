Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". А після початку війни зірка виїхала з України та тривалий час перебувала у Празі. Ольга одразу ж зайнялася організацією благодійних вечерь разом із Володимиром Ярославським, а також пише книгу про українську кухню. А нещодавно Мартиновська вирішила переїхати з Праги до Парижа з дочкою, з'їхавши від знайомої, де жила півроку. Зірка зізнавалася, що не планує приїжджати поки що в Україну, бо боїться навіть теоретичної ймовірності можливого прильоту ракети.
Не забуває Ольга та про Інстаграм, де активно веде сторінку. А на цей раз зірка показала, які види тепер за склом автомобіля. Як можна побачити, знаменитість їхала Парижем і вдалині виднілася Ейфелева вежа.
"А колись знову їхатиму мостом Патона і милуватися на Батьківщину-Мати", - зазначила Ольга, сумуючи столицею України.
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Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно відповіла, чому не повертається до Києва.
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська із "Майстер Шеф" показала кадри нової трагедії в Україні .
Також Politeka писала, що Мартиновська із "Майстер Шеф" чесно розповіла про проблеми після переїзду до Парижа .