Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". А после начала войны звезда уехала из Украины и долгое время находилась в Праге. Ольга сразу же занялась организацией благотворительных ужинов вместе с Владимиром Ярославским, а также пишет книгу об украинской кухне. А недавно Мартыновская решила переехать из Праги в Париж с дочерью, съехав от знакомой, в которой жила полгода. Звезда признавалась, что не планирует приезжать пока что в Украину, так как боится даже теоретической вероятности возможного прилета ракеты.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз звезда показала, какие виды теперь за стеклом автомобиля. Как можно увидеть, знаменитость ехала по Парижу и вдали виднелась Эйфелевая башня.

"А когда-то снова буду ехать по мосту Патона и любоваться на Родину-Мать", - отметила Ольга, скучая по столице Украины.

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