Як пише Politeka.net, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва вважалися однією з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу. А нещодавно стало відомо про їхнє розлучення, як і розлучення їхніх найкращих друзів - рестораторів Даші та Міші Кацуріних. Після цього стало відомо, що Надя та Мишко тепер разом. Але ще більшою новиною стало те, що Володимир та Даша теж разом. А на нових фото в Інстаграм Кацуріна показала, як проводить час із новим коханим на природі.

"А це вже чача", - написала Даша, показуючи, як сидить біля багаття на природі разом із Володимиром Дантесом.

"Завжди радий сидіти з Дашею Кацуріною та друзями біля вогнища", - написав Дантес у себе в сторіс, яке Кацуріна постала до себе на сторінку.

Повідомлялося, що Даша розповіла про рішення жити на дві країни.

“Місяць тому я вирішила жити наступного року на 2 країни. Польща та україна.

чому Польща?

тому що найзручніше та найближче повідомлення з києвом. я планую щомісяця бути в Україні.

тому що саша йде до класної школи зі своїм товаришем, а ще тому, що тут житиме моя близька подруга", - написала зірка.

Нагадаємо, Оля Полякова з донькою воювала з Дантесом, відомо, хто кого

А ще Politeka повідомляла, що Дантес та Кацуріна повернулися до України після романтичної подорожі, милі кадри

А ще Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес похвалився своєю новою подружкою-красунею



