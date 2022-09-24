Як пише Politeka.net, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва вважалися однією з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу. А нещодавно стало відомо про їхнє розлучення, як і розлучення їхніх найкращих друзів - рестораторів Даші та Міші Кацуріних. Після цього стало відомо, що Надя та Мишко тепер разом. Але ще більшою новиною стало те, що Володимир та Даша теж разом. А на нових фото в Інстаграм Кацуріна показала, як проводить час із новим коханим на природі.
"А це вже чача", - написала Даша, показуючи, як сидить біля багаття на природі разом із Володимиром Дантесом.
"Завжди радий сидіти з Дашею Кацуріною та друзями біля вогнища", - написав Дантес у себе в сторіс, яке Кацуріна постала до себе на сторінку.
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Повідомлялося, що Даша розповіла про рішення жити на дві країни.
“Місяць тому я вирішила жити наступного року на 2 країни. Польща та україна.
чому Польща?
тому що найзручніше та найближче повідомлення з києвом. я планую щомісяця бути в Україні.
тому що саша йде до класної школи зі своїм товаришем, а ще тому, що тут житиме моя близька подруга", - написала зірка.
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