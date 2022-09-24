Экс-жена нового бойфренда Нади Дорофеевой Даша Кацурина показала, как наслаждается временем с Владимиром Дантесом, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес и Надя Дорофеева считались одной из самых ярких пар украинского шоу бизнеса. А недавно стало известно о их разводе, как и разводе их лучших друзей - рестораторов Даши и Миши Кацуриных. После этого стало известно, что Надя и Миша теперь вместе. Но еще большей новостью стало то, что Владимир и Даша тоже вместе. А на новых фото в Инстаграм Кацурина показала, как проводит время с новым возлюбленным на природе.

"А это уже чача", - написала Даша, показывая, как сидит у костра на природе вместе с Владимиром Дантесом.

"Всегда рад сидеть с Дашей Кацуриной и друзьями возле костра", - написал Дантес у себя в сторис, которое Кацурина репостнула к себе на страничку.

Сообщалось, Даша рассказала о решении жить на две страны.

"Месяц назад я решила жить на следующий год на 2 страны. польша и украина.

почему Польша?

потому что самое удобное и ближайшее сообщение с киевом. я планирую каждый месяц быть в Украине.

потому что саша идет в классную школу со своим товарищем, а еще потому что здесь будет жить моя близкая подруга", - написала звезда.

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