Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який наважився піти на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Зірці вдалося перемогти на проекті та пара деякий час зустрічалася. Але зрештою стало відомо, що Ксенія та Олександр розбіглися. А після початку війни їх знову побачили разом, але вже у Буковелі. Мішина підтвердила цей факт, а за деякий час Еллерт сам поїхав до США. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз Еллерт показав, як медитує.

"Я медитую вже майже 2 роки. Для багатьох це не новина. За цей час я познайомився з багатьма цікавими людьми і мені здається, чим раніше з ними познайомитеся ви - тим тільки краще буде для вас", - написав Олександр у сторіс, показуючи як медитує

Варто зазначити, що буквально тиждень тому про медитацію говорила Ксенія Мішина.

"Ксенія, навіщо медитація?"

Це сталося зі мною три роки тому… Абсолютно втомлена і забита у темний кут я направила запит у всесвіт – знайти рішення та пояснення мого психоемоційного стану”, - написала зірка.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина зізналася, як почала голодувати заради постаті.

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