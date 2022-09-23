Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила на "Танцях з зірками" и была первой "Холостячкой", сейчас она активно ведет социальные сети и рассказывает о себе. Также исполнительница любит делиться своими секретами по уходу за кожей и волосами.
«Голодание – практика, которая считается естественной и абсолютно безопасной для жизненных функций организму, а повторять такую практику можно каждую неделю. Только за сутки без еды можно не только сбросить несколько килограмм, но и притормозить процесс старения организма.
Ведь польза отказа от еды человечеству была известна еще тысячи лет назад. Аскезы питания присутствуют во многих культурах и во всех мировых религиях. И кроме духовного влияния, все они, в частности, направлены на оздоровление организма» - поделилась своими наблюдениями Ксения.
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Мы также писали, после заявлений о мобилизации, когда их "операция" якобы идет по плану, у многих были вопросы, а наши звезды с юмором ответили на происходящее.
«Ой, а что случилось? Вроде как спец операция… а тут внезапно мобилизация, чтобы избежать раскола страны. Ну теперь вставайте с диванов и пополняйте вторую армию мира. Видимо не справляется империя и сумасшедший дедушка. И если что – авиабилеты в безвизовые страны закончились» - посмеялась Ксения.
Напомним, Мишина рассказала о своих правилах нормальной жизни.
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