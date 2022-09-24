Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который решился пойти на шоу "Холостячка" с Ксений Мишиной. Звезде удалось победить на проекте и пара некоторое время встречалась. Но в конечном итоге стало известно, что Ксения и Александр разбежались. А после начала войны их снова увидели вместе, но уже в Буковели. Мишина подтвердила этот факт, а через некоторое время Эллерт сам уехал в США. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Эллерт показал, как медитирует.

"Я медитирую уже почти 2 года. Для многих, это не новость. За это время я познакомился с многими интересными людьми и мне кажется, чем раньше с ними познакомитесь вы - тем только лучше будет для вас", - написал Александр в сторис, показывая как медитирует.

Стоит отметить, что буквально неделю назад о медитации говорила Ксения Мишина.

"Ксения, для чего медитация?"

Это произошло со мной три года назад… Абсолютно уставшая и забитая в темный угол я направила запрос во вселенную – найти решение и объяснение моего психоэмоционального состояния", - написала звезда.

Напомним, "Холостячка" Мишина призналась, как начала голодать ради фигуры

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