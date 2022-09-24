Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Учасниці вдалося перемогти на проекті, після чого пара зустрічалася деякий час, а зараз перебуває в офіційних відносинах. А торік Даша народила первістка – сина Лева. Після цього дружина Добриніна почала активно худнути та повернула свою фігуру. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом у ванній кімнаті. Зірка була в нижній білизні та рушник на голові.

"Обличчям зачепила тумбу, коли нахилилася", - написала Даша.

Повідомлялося, що дружина Добриніна прокоментувала вінчання із чоловіком.



“Насправді, ми виріши про вінчання ще до 24 лютого, але через ту саму країну (назву якої називати не можна, бо інст відразу блокує), все затягнулося.

Понад місяць у розлуці і ми прийняли рішення, що далі не хочемо тягнути.

Хочемо жити.

Проживатиме щодня, бо зараз той самий час”, - написала Даша.

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