Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Участнице удалось победить на проекте, после чего пара встречалась некоторое время, а сейчас состоит в официальных отношениях. А в прошлом году Даша родила первенца - сына Льва. После этого жена Добрынина начала активно худеть и вернула свою фигуру. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом в ванной. Звезда была в нижнем белье и полотенце на голове.
"Лицом зацепила тумбу, когда наклонилась", - написала Даша.
Сообщалось, что жена Добрынина прокомментировала венчание с мужем.
“На самом деле, мы реши о венчании еще до 24 февраля, но через ту же страну (название которой называть нельзя, потому что инст сразу блокирует), все затянулось.
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Больше месяца в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим.
Хотим жить.
Проживать каждый день, потому что сейчас то же время”, - написала Даша.
Напомним, похудевшая после родов Квиткова из "Холостяка" впечатлила видом фигуры
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