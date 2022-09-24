Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Участнице удалось победить на проекте, после чего пара встречалась некоторое время, а сейчас состоит в официальных отношениях. А в прошлом году Даша родила первенца - сына Льва. После этого жена Добрынина начала активно худеть и вернула свою фигуру. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом в ванной. Звезда была в нижнем белье и полотенце на голове.

"Лицом зацепила тумбу, когда наклонилась", - написала Даша.

Сообщалось, что жена Добрынина прокомментировала венчание с мужем.



“На самом деле, мы реши о венчании еще до 24 февраля, но через ту же страну (название которой называть нельзя, потому что инст сразу блокирует), все затянулось.

Больше месяца в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим.

Хотим жить.

Проживать каждый день, потому что сейчас то же время”, - написала Даша.

Напомним, похудевшая после родов Квиткова из "Холостяка" впечатлила видом фигуры

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина показала образование, которое появилось у нее на теле

Также Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" в приталенном платье преподала урок стиля украинкам, видео



