Як пише Politeka.net , Даша Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А першого місяця після повномасштабного вторгнення Даша переїхала до Німеччини до свого бойфренда, якого тривалий час приховувала. Знаменитість там розгорнула проукраїнську діяльність та активно бере участь у різноманітних заходах. Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Даша поділилася кадром зі сцени, де була з укулеле та співала. Як нещодавно зізналася Петрожицька, вона вирішила спробувати себе співачкою.
"Поки сонце сяє, поки вода тече уоо Надія Є!", - написала Петрожицька.
Фанати поставили тисячу лайків та написали коментарі:
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"Така красива", "Дуже красиво написала, погоджуся зі словами", "Дашуля, подруга моя красива, ти співаєш".
Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька показала, що робить за кордоном для України
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька назвала ім'я російського актора, який зв'язався з нею.
Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька зіткнулася зі стереотипами щодо українців