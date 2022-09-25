Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в первый месяц после полномасштабного вторжения Даша переехала в Германию к своему бойфренду, которого долгое время скрывала. Знаменитость там развернула проукраинскую деятельность и активно принимает участия в различных мероприятиях. Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Даша поделилась кадром со сцены, где была с укулеле и пела. Как недавно призналась Петрожицкая, она решила попробовать себя в качестве певицы.

"Пока солнце сияет, пока вода течет уоуоо Надежда Есть!", - написала Петрожицкая.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Такая красивая", "Очень красиво написала, соглашусь со словами", "Дашуля, подруга моя красивая, ты поёшь".

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А еще Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая назвала имя российского актера, который связался с ней

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