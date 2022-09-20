Звезда "Папика" Даша Петрожицкая на своем примере показала, что можно делать украинцам за границей в поддержку Украины.

Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Папик". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны Петрожицкая уехала в Германию к своему молодому человеку. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Петрожицкая показала, как поддерживает Украину в Гамбурге.

"Митинги-демонстрации – благотворительные концерты – вышивание (как медитация) и так уж кто знает сколько времени…

Знаю, что все устали..но не останавливайтесь, пожалуйста, продолжайте помогать нашим защитникам и нашей стране!

Каждый на своем фронте

Сил нашим Защитникам", - написала Петрожицкая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вместе к победе", "Спасибо Даша за пример. Молодец. К победе", "Все будет Украина".

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая назвала имя российского актера, который связался с ней

Также Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая столкнулась со стереотипами по отношению к украинцам

А еще Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая честно призналась в проблемах с любимым парнем



