Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Папик". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны Петрожицкая уехала в Германию к своему молодому человеку. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Петрожицкая показала, как поддерживает Украину в Гамбурге.
"Митинги-демонстрации – благотворительные концерты – вышивание (как медитация) и так уж кто знает сколько времени…
Знаю, что все устали..но не останавливайтесь, пожалуйста, продолжайте помогать нашим защитникам и нашей стране!
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Каждый на своем фронте
Сил нашим Защитникам", - написала Петрожицкая.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вместе к победе", "Спасибо Даша за пример. Молодец. К победе", "Все будет Украина".
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая назвала имя российского актера, который связался с ней
Также Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая столкнулась со стереотипами по отношению к украинцам
А еще Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая честно призналась в проблемах с любимым парнем