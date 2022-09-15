Звезда сериала "Папик", украинская актриса Дарья Петрожицкая переехала к своему парню в Гамбург. У него там есть квартира, и он очень хотел, чтобы во время войны в Украине она находилась в безопасности.

Она рассказала в интервью Алине Доротюк на YouTube о ссорах с бойфрендом.

Дарья Петрожицкая призналась, что с начала полномасштабной войны, она часто начала ссориться с бойфрендом, который младше ее на два года.

Актриса рассказала, что не понимает, почему это происходит. Она предположила, что причиной может быть пережитый стресс. Также причиной этого может служить то, что влюбленные стали жить вместе. Раньше влюбленные редко видились и жили на две страны: Дарья Петрожицкая в Украине, а ее парень в Германии.

"У нас вообще как-то… это, наверное, из-за меня. Хорошо, я не должна давать оценку из-за кого, виноваты оба. Мы очень часто начали ссориться. Здесь неизвестно: или из-за войны, или из-за того, что мы долго вместе. До войны в нас были отношения по телефону", — откровенно призналась Дарья Петрожицкая.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая поразила новой внешностью для сериала "Дикие".

Как писала Politeka, Петрожицкая, попав впросак на пробах у "Квартал 95", оказалась в "Папике" и "Сватах".

Также Politeka писала, что звезда «Папика» Петрожицкая растаяла в объятиях нового бойфренда.