Актриса Дарья Петрожицкая также отметила, что не делит россиян на "хороших" и "плохих".

Актриса Дарья Петрожицкая, которая стала популярной после участия в сериале "Папик", назвала единственного российского актера, позвонившего ей после 24 февраля. Об этом она рассказала во время интервью Алине Доротюк на YouTube.

Выразить свое соболезнование и рассказать о позиции в личном разговоре решился только Дмитрий Белякин. Но разговор не задался, ведь артист очень осторожно подбирал слова и боялся сказать что-то лишнее.

"Равно один человек вышел на связь. Один актер российский позвонил. Белякин. Он где-то на третий день войны позвонил и очень долго молчал. А потом сказал, что ему стыдно и он не может подобрать слова. Я сказала: "Если не знаешь, тогда не говори". После этого больше никто. И даже бывший", – поделилась Дарья Петрожицкая.

Актриса также отметила, что не делит россиян на "хороших" и "плохих". Лично для нее после 24 февраля все граждане россии виноваты в зверствах, которые переживают украинцы.

Дарья Петрожицкая добавила, что ее мнение не изменилось даже после звонка Дмитрия Белякина, потому что никому из украинцев не нужны все эти отмазки и сочуствие от россиян.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая столкнулась со стереотипами по отношению к украинцам.

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