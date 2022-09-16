Актриса Дарья Петрожицкая, которая стала популярной после участия в сериале "Папик", назвала единственного российского актера, позвонившего ей после 24 февраля. Об этом она рассказала во время интервью Алине Доротюк на YouTube.
Выразить свое соболезнование и рассказать о позиции в личном разговоре решился только Дмитрий Белякин. Но разговор не задался, ведь артист очень осторожно подбирал слова и боялся сказать что-то лишнее.
"Равно один человек вышел на связь. Один актер российский позвонил. Белякин. Он где-то на третий день войны позвонил и очень долго молчал. А потом сказал, что ему стыдно и он не может подобрать слова. Я сказала: "Если не знаешь, тогда не говори". После этого больше никто. И даже бывший", – поделилась Дарья Петрожицкая.
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Актриса также отметила, что не делит россиян на "хороших" и "плохих". Лично для нее после 24 февраля все граждане россии виноваты в зверствах, которые переживают украинцы.
Дарья Петрожицкая добавила, что ее мнение не изменилось даже после звонка Дмитрия Белякина, потому что никому из украинцев не нужны все эти отмазки и сочуствие от россиян.
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая столкнулась со стереотипами по отношению к украинцам.
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