Дарья Петрожицкая уточнила, что там немцам даже с телевизоров постоянно говорили, что украинцы вечно бедные и несчастные.

Украинцы изменили отношение к беженцам во всем мире: им стали больше сострадать. Война в Украине повысила общественную открытость по отношению к украинцам. Но некоторая стереотипность осталась.

Звезда сериала "Папик", украинская актриса Дарья Петрожицкая рассказала в интервью Алине Доротюк на YouTube, с чем столкнулась в Германии.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая уже полгода находится в Германии, рассказала, что с пристрастным отношением столкнулась не только она, но и ее подруги.

"Здесь некоторые немцы сначала думали, что мы какие-то коко джамбы. Они удивлялись: "То есть у вас iPhone? Как это?" Мне рассказывала моя подружка: "К нам вначале приходили немки как на смотрины". Они удивлялись, что у нас автомобили свои", – вспомнила украинка.

По ее словам, немцы даже удивлялись, что у украинок есть маникюр, а волосы окрашены, ведь представляли себе выходцев из Украины бедными и неухоженными. Дарья Петрожицкая уточнила, что там немцам даже с телевизоров постоянно говорили, что украинцы вечно бедные и несчастные.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая поразила новой внешностью для сериала "Дикие".

Как писала Politeka, Петрожицкая, попав впросак на пробах у "Квартал 95", оказалась в "Папике" и "Сватах".

Также Politeka писала, что звезда «Папика» Петрожицкая растаяла в объятиях нового бойфренда.