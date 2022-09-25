Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як приготувати ідеальний перекус, поділившись їм у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться смачними рецептами, а також особистими кадрами.

А цього разу зірка поділилася рецептом перекушування.

"Сирна фокачча на сковорідці. Це може зробити кожна господиня у себе на кухні будь-якої миті. Все дуже просто і мама мія як смачно.

Для тесту:

• Борошно – 275 грам

• Молоко – 180 мл

• Оливкова олія – 20 мл

• Дріжджі - 7 грам

• Цукор – 2 ч.л.

• Соль – 1 ч.л.

Начинка:

• Моцарелла – 50 грам

• Сир кисломолочний – 50 г

• Зелень – 20 грам

Люблю коли блюдо підходить як на обід, так і сніданок, так і просто на перекус.

Пишіть у коментарі щоб ви додали ще всередину", - написав Хіменес-Браво.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую за рецепт", "Ви так апетитно їсте, що я побігла на кухню. Дякую за рецепт", "Вау, яка смакота. Дякую за рецепт".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" довів до сліз кадри з дитячої лікарні .

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" видав рецепт десерту, який можна їсти навіть на дієті.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" відверто висловився про відмінності колумбійців та українців



