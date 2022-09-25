Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться смачними рецептами, а також особистими кадрами.
А цього разу зірка поділилася рецептом перекушування.
"Сирна фокачча на сковорідці. Це може зробити кожна господиня у себе на кухні будь-якої миті. Все дуже просто і мама мія як смачно.
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• Борошно – 275 грам
• Молоко – 180 мл
• Оливкова олія – 20 мл
• Дріжджі - 7 грам
• Цукор – 2 ч.л.
• Соль – 1 ч.л.
Начинка:
• Моцарелла – 50 грам
• Сир кисломолочний – 50 г
• Зелень – 20 грам
Люблю коли блюдо підходить як на обід, так і сніданок, так і просто на перекус.
Пишіть у коментарі щоб ви додали ще всередину", - написав Хіменес-Браво.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дякую за рецепт", "Ви так апетитно їсте, що я побігла на кухню. Дякую за рецепт", "Вау, яка смакота. Дякую за рецепт".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" довів до сліз кадри з дитячої лікарні .
А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" видав рецепт десерту, який можна їсти навіть на дієті.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" відверто висловився про відмінності колумбійців та українців