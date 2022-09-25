Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится вкусными рецептами, а также личными кадрами.
А в этот раз звезда поделился рецептом перекуса.
"Сырная фокачча на сковородке. Это может сделать каждая хозяйка у себя на кухне в любой момент. Всё очень просто и мама мия как вкусно.
Для теста:
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• Мука – 275 грамм
• Молоко – 180 мл
• Оливковое масло – 20 мл
• Дрожжи — 7 грамм
• Сахар – 2 ч.л.
• Соль – 1 ч.л.
Начинка:
• Моцарелла – 50 грамм
• Сыр кисломолочный – 50 грамм
• Зелень – 20 грамм
Люблю когда блюдо подходит как на обед, так и завтрак, так и просто на перекус.
Пишите в комментарии что бы вы добавили еще внутрь", - написал Хименес-Браво.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо за рецепт", "Вы так аппетитно кушаете, что я побежала на кухню. Спасибо за рецепт", "Вау, какая вкуснота. Спасибо за рецепт".
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