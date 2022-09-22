Как сообщает Politeka.net, сорбет — это мороженное, приготовленное из свежих или замороженных ягод. Он полезен, так как готовят его исключительно из натуральных ингредиентов, имеет низкую калорийность, его можно есть детям, тем, кто соблюдает диету и просто любит фрукты.
Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом этого десерта из дыни на своей странице в Instagram.
"Рекомендую сохранить этот рецепт, чтобы зимой не потерять", - отметил Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
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• Половина замороженной дыни • Рис – 100 грамм • Вода – 300 мл
Мятный сироп: • Вода – 100 мл • Сахар – 50 мл • Мята – 10 грамм
Способ приготовления:
1.Готовим мятный сироп. В сотейник насыпать сахар, залить водой, добавить мяту и поставить на небольшой огонь. Прогревать помешивая до полного растворения сахара. Остудить. Вытянуть из сиропа листочки мяты.
2.Дыню очистить от кожицы и семян. Мякоть нарезать кубиками и перебить в блендере до консистенции пюре.
3.Смешать все ингредиенты вместе, перемешать, перелить в контейнер и поставить в морозилку на 6-8 часов.
4.Чтобы сорбет получился нежным и воздушным, каждый час доставать его из морозилки и перемешивать.
5. Эктор Хименес-Браво предлагает предварительно сварить рис и есть его с сорбетом.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.
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