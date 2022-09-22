Мы подготовили для вас простой рецепт, который всем понравится - его показал судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Как сообщает Politeka.net, сорбет — это мороженное, приготовленное из свежих или замороженных ягод. Он полезен, так как готовят его исключительно из натуральных ингредиентов, имеет низкую калорийность, его можно есть детям, тем, кто соблюдает диету и просто любит фрукты.

Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом этого десерта из дыни на своей странице в Instagram.

"Рекомендую сохранить этот рецепт, чтобы зимой не потерять", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

• Половина замороженной дыни • Рис – 100 грамм • Вода – 300 мл

Мятный сироп: • Вода – 100 мл • Сахар – 50 мл • Мята – 10 грамм

Способ приготовления:

1.Готовим мятный сироп. В сотейник насыпать сахар, залить водой, добавить мяту и поставить на небольшой огонь. Прогревать помешивая до полного растворения сахара. Остудить. Вытянуть из сиропа листочки мяты.

2.Дыню очистить от кожицы и семян. Мякоть нарезать кубиками и перебить в блендере до консистенции пюре.

3.Смешать все ингредиенты вместе, перемешать, перелить в контейнер и поставить в морозилку на 6-8 часов.

4.Чтобы сорбет получился нежным и воздушным, каждый час доставать его из морозилки и перемешивать.

5. Эктор Хименес-Браво предлагает предварительно сварить рис и есть его с сорбетом.

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