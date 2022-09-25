Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Ганну тепер постійно запитують про реакцію її колег із Росії на те, що відбувається в Україні. Кошмал відповіла, що лише двоє людей підтримали Українців з акторського складу "Сватів". Не забуває актриса і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ганна вирішила розповісти про свій похід до кафе.
"Як я Михайло ходжу в кафе. Перевернув двічі стілець, впустив у склянку з водою спинер і почав будувати курінь під столом", - написала Кошмал.
"І цей перфоманс перед дзеркалом як обов'язкова частина програми", - написала Ганна, показуючи вже сина, що позує перед дзеркалом.
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