Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Анну теперь постоянно спрашивают о реакции ее коллег из россии на происходящее в Украине. Кошмал ответила, что только два человека поддержали Украинцев из актерского состава "Сватов". Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Анна решила рассказать о своем походе в кафе.
"Как я Мишей хожу в кафе. Перевернул дважды стул, уронил в стакан с водой спинер и начал строить шалаш под столом", - написала Кошмал.
"И этот перфоманс перед зеркалом как обязательная часть программы", - написала Анна, показывая уже сына, позирующего перед зеркалом.
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