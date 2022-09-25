Актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Женьки в "Сватах", показала, как провела время в кафе.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Анну теперь постоянно спрашивают о реакции ее коллег из россии на происходящее в Украине. Кошмал ответила, что только два человека поддержали Украинцев из актерского состава "Сватов". Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна решила рассказать о своем походе в кафе.

"Как я Мишей хожу в кафе. Перевернул дважды стул, уронил в стакан с водой спинер и начал строить шалаш под столом", - написала Кошмал.

"И этот перфоманс перед зеркалом как обязательная часть программы", - написала Анна, показывая уже сына, позирующего перед зеркалом.

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