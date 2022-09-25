Дружина "Холостяка" Микити Добриніна показала своє обличчя після того, як з нею трапилося лихо, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Микита Добринін - успішний український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею Дашу Квіткову, після чого пара деякий час зустрічалася, а у підсумку вирішила одружитися. Торік Даша вже народила первістка, якого вирішили назвати Левом. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу дружина Добриніна вирішила показати своє обличчя після того, як вдарилася.

"Нормально так вдарилася", - написала на сторіс в Інстаграм зірка.

До цього Даша зізналася, що обличчям зачепила тумбочку, коли нахилялася.

Повідомлялося, дружина Добриніна похизувалась відпочинком.

"Сидіти на березі і вдихати запах моря,

лежати на траві і дивитися на зірки,

кружляти під дощем і плакати,

і збирати себе наново", - написала Даша.

Нагадаємо, що схудла після пологів Квіткова з "Холостяка" вразила виглядом фігури

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна показала освіту, яка з'явилася у неї на тілі

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася в "балахон".



