Як пише Politeka.net , Микита Добринін - успішний український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею Дашу Квіткову, після чого пара деякий час зустрічалася, а у підсумку вирішила одружитися. Торік Даша вже народила первістка, якого вирішили назвати Левом. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу дружина Добриніна вирішила показати своє обличчя після того, як вдарилася.
"Нормально так вдарилася", - написала на сторіс в Інстаграм зірка.
До цього Даша зізналася, що обличчям зачепила тумбочку, коли нахилялася.
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Повідомлялося, дружина Добриніна похизувалась відпочинком.
"Сидіти на березі і вдихати запах моря,
лежати на траві і дивитися на зірки,
кружляти під дощем і плакати,
і збирати себе наново", - написала Даша.
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