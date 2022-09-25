Жена "Холостяка" Никиты Добрынина показала свое лицо после того, как с ней случилась беда, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - успешный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал победительницей Дашу Квиткову, после чего пара некоторое время встречалась, а в итоге решила жениться. В прошлом году Даша уже родила первенца, которого решили назвать Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз жена Добрынина решила показать свое лицо после того, как ударилась.

"Нормально так ударилась", - написала на сторис в Инстаграм звезда.

До этого Даша призналась, что лицом зацепила тумбочку, когда наклонялась.

Сообщалось, жена Добрынина похвасталась отдыхом.

"Сидеть на берегу и вдыхать запах моря,

лежать на траве и смотреть на звезды,

кружить под дождем и плакать,

и собирать себя заново", - написала Даша.

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