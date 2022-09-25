Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - успешный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал победительницей Дашу Квиткову, после чего пара некоторое время встречалась, а в итоге решила жениться. В прошлом году Даша уже родила первенца, которого решили назвать Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз жена Добрынина решила показать свое лицо после того, как ударилась.
"Нормально так ударилась", - написала на сторис в Инстаграм звезда.
До этого Даша призналась, что лицом зацепила тумбочку, когда наклонялась.
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Сообщалось, жена Добрынина похвасталась отдыхом.
"Сидеть на берегу и вдыхать запах моря,
лежать на траве и смотреть на звезды,
кружить под дождем и плакать,
и собирать себя заново", - написала Даша.
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