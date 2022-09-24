Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт". Після цього знаменитість вирушила на Міс Світу до Ізраїлю, але там зайняти призове місце зірці не вдалося. А після початку війни Неплях встигла змінити 11 країн, але все ж таки повернулася назад в Україну. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Неплях вирішила показати, як проводить час у Парижі. Зірка вийшла на прогулянку у блискучій міні-спідниці та на підборах.

«25-29.09 Париж

Готові повернутися до другого будинку", - написала Ганна під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків та написали коментарі:

"Ооооо! Відмінні новини", "Балдіжна", "Вау", "Дуже красиво", "Яка ти прекрасна", "Одне з найкращих твоїх фото Анют, фантастика", "Така красива", "Ходяча спокуса".

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