Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная". После этого знаменитость отправилась на "Мисс Мира" в Израиль, но там занять призовое место звезде не удалось. А после начала войны Неплях успела сменить 11 стран, но все же вернулась обратно в Украину. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Неплях решила показать, как проводит время в Париже. Звезда вышла на прогулку в блестящей мини-юбке и на каблуках.

"25-29.09 Париж

Готовы вернуться во второй дом", - написала Анна под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ооооо! Отличные новости", "Балдежная", "Вау", "Очень красиво", "Какая ты прекрасная", "Одно из лучших твоих фото Анют, фантастика", "Такая красивая", "Ходячий соблазн".

Напомним, "Мисс Украина-Вселенная" Неплях впечатлила редкими кадрами и сделала признание

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